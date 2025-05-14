«КП» в Молдове сообщала, что воспитателя детсада в Кишиневе могут наказать за празднование Дня Победы. Она может получить дисциплинарное взыскание после того, как 9 мая разместила в соцсетях фотографии с организованной в детском саду выставки материалов и поделок, посвященных Великой Отечественной войне с символикой СССР и Георгиевской лентой.
Ситуацию прокомментировал глава Национального комитета «Победа» Алексей Петрович:
«Надо было “Кости Сибири” в детском саду показать, тогда все бы остались довольны» — так Алексей Петрович прокомментировал новость о возможном наказании воспитателю детсада за празднование Дня Победы.
Приглашать детей на выставки НАТОвского оружия и военной техники в центре города можно. Промывать мозги посредством агрессивной пропаганды можно. Сделать в детском саду стенд с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, освободившими человечество от нацизма, нельзя".
Алексей Петрович отметил, что «рупором доносничества» выступил молдавский филиал румынского телеканала «TVR Moldova».
«В 2022-м году эти ребята с румынским акцентом протяжно завывали относительно нашей выставки “Бессмертный Сталинград” и концерта военно-патриотической песни в Бельцах. Дешёвая истерика тогда превратилась в компанию по очернению меня лично, но завершилась пустым звуком, подарив при этом бесценный опыт отражения информационных атак», напомнил Петрович.
Он отметил, что будет следить за судьбой воспитателя.
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