Разработан отечественный подводный аппарат для работы на глубинах до 400 м

СИРИУС /федеральная территория/, 14 мая. /ТАСС/. Компания-резидент научно-технологического университета «Сириус» разработала уникальный отечественный подводный аппарат для проведения исследований на шельфе. TurtleROV2, способный ориентироваться под водой без внешней навигации на глубинах до 400 м, уже готов к серийному производству, сообщили в Telegram-канале «Сириус. Будущее страны».