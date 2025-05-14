Разработан отечественный подводный аппарат для работы на глубинах до 400 м

СИРИУС /федеральная территория/, 14 мая. /ТАСС/. Компания-резидент научно-технологического университета «Сириус» разработала уникальный отечественный подводный аппарат для проведения исследований на шельфе. TurtleROV2, способный ориентироваться под водой без внешней навигации на глубинах до 400 м, уже готов к серийному производству, сообщили в Telegram-канале «Сириус. Будущее страны».
«Российские инженеры компании “Элмикс”, резидента научно-технологического центра “Сириус”, представили подводный аппарат TurtleROV2, который открывает новые горизонты для глубоководных исследований. Инновационная разработка отличается системой автоматического сопровождения объектов и возможностью ориентации под водой без внешней навигации на глубинах до 400 м», — говорится в сообщении.
Аппарат отличается своими компактными размерами (весит менее 35 кг), высокой маневренностью и возможностью адаптироваться к сложным условиям эксплуатации, что позволит в перспективе использовать его в инженерной геодезии, судовых осмотрах и подводно-технических работах.
Уточняется, что TurtleROV2 был полностью разработан отечественными специалистами, в связи с чем обладает высокой ремонтопригодностью. Аппарат уже готов к серийному производству.
Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, климата, клинической психологии. В исследования с первых дней включены студенты магистратуры и аспирантуры.