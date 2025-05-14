Власти рассказали, сколько многодетных семей получили землю в Калининграде

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок теперь могли только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основной акцент при рассмотрении законопроекта ставился на то, что многодетные семьи получат возможность заменить земельный участок денежной компенсацией. Средства, полученные взамен земельного участка, могли быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или погашение ипотеки. Калининград подключился к мере поддержки в 2022 году. В 2023-м она перестала действовать.