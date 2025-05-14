В Ростовской области нашли место под проект комплексного развития территории

В Аксае планируют к реализации первый проект комплексного развития территории. Решение было принято при участии областного градостроительного совета, сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Донской глава напомнил, что в декабре 2024 года в регионе приостановили выдачу разрешений на строительство, а с апреля ввели новые правила, по которым инвесторы вместе с жилыми домами должны строить инженерные сети и соцобъекты.
К этому моменту зарегистрировали первую заявку, соответствующую требованиям.
— Будущий микрорайон планируется на въезде в Ростов, со стороны М-4. На площади в 55 га застройщик возведет многоэтажки, благоустроит территорию, за свой счет построит два детсада, школу на 1810 учеников, пожарное депо и станцию скорой помощи, — рассказал Юрий Слюсарь.
Предварительно проект одобрили, но перед его согласованием планируют усовершенствовать дизайн и продумать архитектурные решения.
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