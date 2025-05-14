Уфимская мэрия сообщила о перекрытиях на двух улицах

Администрация Уфы сообщила о временных изменениях в организации дорожного движения в связи с работами на инженерных сетях.
С 15 по 20 мая будет полностью закрыт проезд по нечетной стороне улицы Рудольфа Нуреева в районе дома № 10. С 20 по 27 мая ограничения коснутся четной стороны.
Кроме того, с 17 мая по 30 июля будет перекрыта половина проезжей части на улице Сагита Агиша возле дома № 2Б.
Власти города просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать при этом грядущие перекрытия.
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