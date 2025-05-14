На «Ленфильме» — новый главный редактор, его прославил КВН

Замена, по информации «Фонтанки», связана с высокой занятостью Андрея Апостолова на фестивалях — тем не менее он остается креативным продюсером ленфильмовской картины «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой. До «Ленфильма» киновед и продюсер Андрей Апостолов ранее работал редактором и художественным руководителем «Центрнаучфильма», главным редактором и креативным продюсером Киностудии имени Горького, помощником ректора Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.