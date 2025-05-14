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На «Ленфильме» — новый главный редактор, его прославил КВН

Киностудия «Ленфильм» 14 мая рассказала о назначении нового главного редактора. Вместо Андрея Апостолова, также являющегося программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest», работать над отбором, редактурой и подачей на питчинги сценариев будет Алексей Ляпичев.

Источник: Киностудия «Ленфильм» — Telegram

Замена, по информации «Фонтанки», связана с высокой занятостью Андрея Апостолова на фестивалях — тем не менее он остается креативным продюсером ленфильмовской картины «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой. До «Ленфильма» киновед и продюсер Андрей Апостолов ранее работал редактором и художественным руководителем «Центрнаучфильма», главным редактором и креативным продюсером Киностудии имени Горького, помощником ректора Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.

Новый главный редактор Ляпичев стал известен как капитан команды КВН «Незолотая молодёжь», редактор и член жюри Премьер-лиги КВН, автор и креативный продюсер сериалов. Среди его проектов — «Физрук», «257 причин, чтобы жить», «Контейнер».

«Мы очень рассчитываем на опыт Алексея в редакторском цехе, а также в работе со сценариями, — прокомментировали назначение на “Ленфильме”. — Надеемся на долгосрочное сотрудничество и глобальный творческий эффект!».