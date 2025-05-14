Прокуратура обнаружила в Беларуси детсады, на территорию которых беспрепятственно могли зайти посторонние

Говорится, что названные нарушения после проверки были незамедлительно устранены. Кроме того, сказано, что прокуроры более чем в 70 учреждения дошкольного образования нашли нарушения санитарных норм и правил. Так, в детсаду № 3, расположенном в городском поселке Зельва, по требованию прокурора в помещении младшей группы провели ремонт водонагревателя, который не работал на протяжении месяца. По указанной причине не было горячей воды.