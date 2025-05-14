Прокуратура обнаружила в Беларуси детсады, на территорию которых беспрепятственно могли зайти посторонние

Прокуратура Беларуси нашла детсады, куда могли без препятствий войти посторонние. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
В сообщении сказано, что в результате проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры, были обнаружена факты несоблюдения установленных требований, связанных с содержанием территории и помещений детских садов, которые создают предпосылки для получения детьми травм.
«В отдельных детских садах имелась возможность беспрепятственного прохода на территорию посторонних лиц», — отметили в пресс-службе.
Говорится, что названные нарушения после проверки были незамедлительно устранены. Кроме того, сказано, что прокуроры более чем в 70 учреждения дошкольного образования нашли нарушения санитарных норм и правил. Так, в детсаду № 3, расположенном в городском поселке Зельва, по требованию прокурора в помещении младшей группы провели ремонт водонагревателя, который не работал на протяжении месяца. По указанной причине не было горячей воды.
Вместе с тем были обнаружены недостатки, касающиеся организации питания. Отмечается, что не везде обеспечивалось соблюдение рациона питания, согласно медицинским рекомендациям. По результатам проверки первым заместителем прокурора Гродненской области в адрес заместителя председателя облисполкома внесено представление. Сообщается, что в акте надзора требуется принять меры, которые направлены на устранение и недопущение нарушений законодательства в сфере защиты прав детей в деятельности учреждений дошкольного образования.
Тем временем Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске.
Ранее Мининформации сообщило, что предупреждение вынесено учредителю белорусского «Первого музыкального канала».
Вместе с тем требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам изменены в Беларуси.
Кроме того, белорусская молодая картошка появилась на Комаровке по 10 рублей за кило.