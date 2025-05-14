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Володин предложил как можно скорее принять закон о платном обучении в вузах

Володин призвал как можно скорее принять закон о госрегулировании приема в вузы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин предложил как можно скорее принять законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение и определить переходный период с 1 сентября 2025 года.

«Сегодняшний закон — он очень важный. Нам надо его принять как можно быстрее. Переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело, об этом речь идет», — сказал он на пленарном заседании.

Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, который был внесён депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.