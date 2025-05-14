Володин предложил как можно скорее принять закон о платном обучении в вузах

«Сегодняшний закон — он очень важный. Нам надо его принять как можно быстрее. Переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело, об этом речь идет», — сказал он на пленарном заседании.