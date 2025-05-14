В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ

Ранее стало известно, что последний звонок перенесли в Казахстане. Так как в 2025 году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ.