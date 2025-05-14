В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ

Известно, что в связи с переносом даты последнего звонка изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая.
- Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.
- Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.
«Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, будет отправлено SMS-уведомление», — сказано в публикации центра.
Ранее стало известно, что последний звонок перенесли в Казахстане. Так как в 2025 году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ.