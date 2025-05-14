Установлен самый сладкий рекорд Беларуси

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Сразу три отечественные компании попали в Книгу рекордов Беларуси, о необычных и креативных достижениях стало известно во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Белорусы продолжают удивлять достижениями в самых различных сферах. На этот раз Книга рекордов пополнилась сразу тремя новыми страницами. Коллектив ОАО «Городейский сахарный комбинат» произвел самый большой топпинг со вкусом «Лесные ягоды». Его вес составил 450 кг.
«Наш сахарный завод не только специализируется на сахарной отрасли. У нас есть цех по переработке фруктов и ягод. Мы долго думали, какую продукцию произвести, чтобы удивить всех. Ну, остановились на топпинге. У нас шесть видов такой продукции весом по 450 грамм. Ну, мы решили сделать бутылку 450 килограммов», — рассказал начальник цеха по производству фруктовой продукции Игорь Макавчик.
Сотрудники предприятия особо подчеркнули, что фруктовая продукция производится в рамках программы импортозамещения. Как отметила главный технолог цеха Елена Буян, во время подготовки и реализации рекорда особое внимание было уделено высокому качеству.
Особенность производства — это применение быстро замороженных фруктов. Минимальная тепловая обработка, которая позволяет максимально сохранить цвет и вкус натуральных ягод, вкус и витаминно-минеральный состав.
На предприятии рассказали, что топпинг весом 450 кг будет передан в дар Свято-Успенскому Жировичскому монастырю.
Уникальная парковка и бесшумный лифт.
Сразу три рекорда установил коллектив ОАО «Могилевлифтмаш». Предприятие создало тяговый электродвигатель для низкопольного трамвая с технологической независимостью, который замещает импортируемые ранее аналоги продукции. А также произвела лифт повышенной комфортности с кондиционером и парковку для автомобилей лифтового типа ПЛ-25, высота которой составляет рекордные 32,65 м.
«Что касается конкретно парковки лифтовой, это, конечно, довольно крупное и высокотехнологичное сооружение. Идею ее создания подсказал сама жизнь. Не секрет, что в больших городах сегодня достаточно остро стоит вопрос с парковочными местами. Наша разработка, надеюсь, поможет ее решить», — рассказал директор торгово-сервисного центра Анатолий Качина.
Так же он рассказал, что предприятие сегодня активно работает над созданием электродвигателей для грузовиков, например, карьерных самосвалов БелАЗ и легковых автомобилей.