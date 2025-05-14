Установлен самый сладкий рекорд Беларуси

«Наш сахарный завод не только специализируется на сахарной отрасли. У нас есть цех по переработке фруктов и ягод. Мы долго думали, какую продукцию произвести, чтобы удивить всех. Ну, остановились на топпинге. У нас шесть видов такой продукции весом по 450 грамм. Ну, мы решили сделать бутылку 450 килограммов», — рассказал начальник цеха по производству фруктовой продукции Игорь Макавчик.