Для удобства туристов: в Самарканде запустили двухэтажные автобусы

Туристические автобусы следуют по кольцевому маршруту, начиная от мавзолея Гур-Эмир, с остановками на Регистане, у обсерватории Мирзо Улугбека, у могилы святого Даниила (Хужа Дониёр), а также у мемориального комплекса Шахи Зинда. Несмотря на то, что в городе пока только два таких автобуса, они курсируют с интервалом в один час.