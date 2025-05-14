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В Иркутской области 58 медсестер завершат обучение по пилотной программе

Программа реализуется на базе четырех колледжей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2023 году запустили пилотную программу подготовки среднего медицинского персонала по специальности «Сестринское дело». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, уже в 2025 году 58 выпускников получат дипломы и начнут работать в больницах Киренского, Катангского, Нукутского и Балаганского районов — территориях, где ощущается нехватка медработников.

Программа реализуется на базе четырех колледжей, а именно Иркутского базового, Саянского, Братского и Усть-Ордынского. Ключевыми особенностями проекта являются дистанционные технологии — студенты из отдаленных районов могут учиться без переезда, совмещение работы и учебы, сетевое взаимодействие — колледжи сотрудничают с больницами, где требуются кадры.

— Проект позволяет обеспечить доступность среднего профессионального образования для жителей отдаленных районов и решать проблему дефицита специалистов на местах. При этом применяются современные образовательные технологии, что позволяет успешно формировать профессиональные компетенции будущих специалистов, — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

В 2026—2027 годах выпускники программы начнут работать в Усть-Илимском, Качугском районе и Жигаловском районах. Отметим, проект реализуется в рамках федеральной программы «Медицинские кадры», входящего в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске завершается капитальный ремонт детского сада «Брусничка».