В Иркутской области 58 медсестер завершат обучение по пилотной программе

В Иркутской области в 2023 году запустили пилотную программу подготовки среднего медицинского персонала по специальности «Сестринское дело». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, уже в 2025 году 58 выпускников получат дипломы и начнут работать в больницах Киренского, Катангского, Нукутского и Балаганского районов — территориях, где ощущается нехватка медработников.