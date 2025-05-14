Зеленые зоны Перми обрабатывают от клещей

Так, в Индустриальном районе обработаны от клещей газон на проспекте Декабристов, бульвары на улицах Космонавта Леонова и Геологов, парк у Андроновских прудов, сквер у здания на Советской Армии, 4 и сад им. Миндовского. В Дзержинском районе акарицидная обработка проведена в парке культуры и отдыха «Балатово», в саду 250-летия Перми, скверах им. Ф. Э. Дзержинского и им. Олега Новоселова. Обработаны Театральный сад, городская эспланада, газоны на Ленина, Попова, Петропавловской, сад им. Н. В. Гоголя и сквер Уральских добровольцев в Ленинском районе, бульвар на Ласьвинской, сквер у ДК им. Кирова, сквер им. Александра Невского, сквер на Худанина, сквер у ДК «Урал», сквер на улице Торговой, набережная Камы в Кировском и Ленинском районах.