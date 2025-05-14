Зеленые зоны Перми обрабатывают от клещей

В городских парках, скверах и садах Перми прошла противоклещевая обработка.
Так, в Индустриальном районе обработаны от клещей газон на проспекте Декабристов, бульвары на улицах Космонавта Леонова и Геологов, парк у Андроновских прудов, сквер у здания на Советской Армии, 4 и сад им. Миндовского. В Дзержинском районе акарицидная обработка проведена в парке культуры и отдыха «Балатово», в саду 250-летия Перми, скверах им. Ф. Э. Дзержинского и им. Олега Новоселова. Обработаны Театральный сад, городская эспланада, газоны на Ленина, Попова, Петропавловской, сад им. Н. В. Гоголя и сквер Уральских добровольцев в Ленинском районе, бульвар на Ласьвинской, сквер у ДК им. Кирова, сквер им. Александра Невского, сквер на Худанина, сквер у ДК «Урал», сквер на улице Торговой, набережная Камы в Кировском и Ленинском районах.
На всех городских кладбищах акарицидная обработка завершена, перед празднованием Троицы их обработают повторно.
Работы по обработке городских лесов еще продолжаются: они начались 7 мая и продлятся примерно до 23 мая. Если погода станет неблагоприятной, обработку продолжат сразу после улучшения условий. Работы пройдут во всех шести участковых лесничеств Перми.
Основное внимание при акарицидной обработке уделяется рекреационным территориям, которые пользуются популярностью у горожан: экотропам и прилегающим зонам (в радиусе 50 метров), комплексным местам отдыха, площадкам для дрессировки собак, открытым полянам, остановочным комплексам на границе с лесом, участкам дорожно-тропиночной сети. Сейчас уже завершены работы в Черняевском участковом лесничестве и начаты — в Мотовилихинском.