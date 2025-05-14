Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный глава администрации Новочеркасска декларировал скромные доходы

Стало известно о доходах главы администрации Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко ранее отчитывался о скромных доходах, которые получал, возглавляя местные власти. Информацию публиковали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

В частности, по итогам 2021 года доход чиновника составлял около 2 млн рублей, и это было примерно на полмиллиона больше, чем годом ранее. В собственности числились квартира площадью 79 кв. метров, два гаража, нежилое помещение в 61 кв. метр, а также автомобиль Volkswagen Touareg.

Напомним, Юрий Лысенко занимал пост главы администрации Новочеркасска с декабря 2020 года.

В мае 2025 года управленца задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СК, глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве подкупа были оказаны услуги по строительству жилого дома.

Подпишись на нас в Telegram.