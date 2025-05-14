Задержанный глава администрации Новочеркасска декларировал скромные доходы

В частности, по итогам 2021 года доход чиновника составлял около 2 млн рублей, и это было примерно на полмиллиона больше, чем годом ранее. В собственности числились квартира площадью 79 кв. метров, два гаража, нежилое помещение в 61 кв. метр, а также автомобиль Volkswagen Touareg.