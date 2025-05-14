Задержанный глава администрации Новочеркасска декларировал скромные доходы

Задержанный глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко ранее отчитывался о скромных доходах, которые получал, возглавляя местные власти. Информацию публиковали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
В частности, по итогам 2021 года доход чиновника составлял около 2 млн рублей, и это было примерно на полмиллиона больше, чем годом ранее. В собственности числились квартира площадью 79 кв. метров, два гаража, нежилое помещение в 61 кв. метр, а также автомобиль Volkswagen Touareg.
Напомним, Юрий Лысенко занимал пост главы администрации Новочеркасска с декабря 2020 года.
В мае 2025 года управленца задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СК, глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве подкупа были оказаны услуги по строительству жилого дома.
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