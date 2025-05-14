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Туристов напугали опасной клубникой вдоль трассы к Черному морю

В Горячем Ключе усиливают борьбу с несанкционированной торговлей вдоль трассы «ДОН» из-за опасной клубники.

Источник: администрация Горячего Ключа

В Горячем Ключе назрела серьезная проблема с несанкционированной придорожной торговлей, особенно в преддверии высокого курортного сезона. Основную опасность представляет продажа клубники и других продуктов питания вдоль трассы «ДОН», так как они впитывают токсичные выхлопные газы и могут содержать соли тяжелых металлов. Об этом сообщили в администрации города.

«Клубника с солями тяжелых металлов сегодня стала главным продуктом несанкционированной придорожной торговли,» — говорится в сообщении.

По данным администрации, рейды по пресечению незаконной торговли на участке от Саратовского рынка до перевала проводятся ежедневно, однако сталкиваются с сопротивлением. Продавцы, многие из которых имеют судимости и неоплаченные штрафы, зачастую оказывают физическое сопротивление. С начала года в полицию передано более 350 сообщений о нарушениях и составлено свыше 200 административных протоколов.

Для решения этой проблемы, представляющей угрозу санитарной безопасности и нарушающей ПДД, инициировано межведомственное совещание с участием прокуратуры, правоохранительных служб, Роспотребнадзора, судебных приставов и управления ветеринарии.

«Я глубоко убежден, что проблема решаема при должной вовлеченности всех ответственных,» — подчеркнул глава города Сергей Белопольский.

Кроме того, рассматривается инициатива о внесении изменений в краевой закон и КоАП с целью увеличения штрафов и добавления пункта об изъятии товара у нарушителей. Таким образом власти надеются обезопасить россиян и гостей города от приобретения опасной продукции.