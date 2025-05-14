Туристов напугали опасной клубникой вдоль трассы к Черному морю

По данным администрации, рейды по пресечению незаконной торговли на участке от Саратовского рынка до перевала проводятся ежедневно, однако сталкиваются с сопротивлением. Продавцы, многие из которых имеют судимости и неоплаченные штрафы, зачастую оказывают физическое сопротивление. С начала года в полицию передано более 350 сообщений о нарушениях и составлено свыше 200 административных протоколов.