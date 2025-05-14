Мать основателя группы «Ласковый май» подала иск против вдовы Шатунова

«Это все похоже на спланированную пиар-акцию молодого адвоката, который решил стать известным благодаря громкому делу. Внимание СМИ и бесплатная реклама такому специалисту будут обеспечены. Еще при жизни Шатунова все права были четко разграничены. Насколько мне известно, в свое время продюсер Андрей Разин выкупил у основателя коллектива его права. Возможно, здесь вообще какой-то “договорняк”. Сомневаюсь в перспективности этого дела».