Сотрудник банка вызвал милицию, когда клиентка захотела положить на счет 20 000

Брестчанка выполнила все указания. После этого ей уже на мобильный телефон в мессенджере позвонил якобы сотрудник Комитета государственной безопасности. Звонивший сказал, что пенсионерка общалась по домашнему телефону с мошенниками и не должна была сообщать личную информацию. Он добавил, что теперь женщина является сообщницей аферистов и у нее в доме проведут обыск.