Сотрудник банка вызвал милицию, когда клиентка захотела положить на счет 20 000 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано: сотрудники милиции смогли выяснить, что пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником телефонной компании. Неизвестный сказал, что женщине нужно продлить договор на оказание услуг по обслуживанию телефонной линии. Для этого ей необходимо назвать идентификационный номер паспорта, а также мобильный номер.
Брестчанка выполнила все указания. После этого ей уже на мобильный телефон в мессенджере позвонил якобы сотрудник Комитета государственной безопасности. Звонивший сказал, что пенсионерка общалась по домашнему телефону с мошенниками и не должна была сообщать личную информацию. Он добавил, что теперь женщина является сообщницей аферистов и у нее в доме проведут обыск.
Звонивший сообщил, что для сохранения всех сбережений и доказательства невиновности, жительнице Бреста нужно собрать все имеющиеся дома наличные, а затем перевести на предложенный счет.
«75-летняя брестчанка собрала 20 тысяч рублей и отправилась в банк, где и обозначила цель своего прихода сотруднику. Заподозрив неладное, работник банка обратился в милицию», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники милиции, приехавшие на место, смогли объяснить ситуацию женщине и убедить ее в том, что она стала жертвой мошенников.
Ранее правоохранители Минска рассказали о мошеннической схеме в TikTok: «Заработал 200 рублей, а потерял 10 тысяч».
Тем временем жительница Гродно хотела снять порчу и вернуть бывшего мужа, но пошла в милицию.
Также мы писали, что белорусская молодая картошка появилась на Комаровке по 10 рублей за кило.