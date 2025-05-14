В Ростове-на-Дону в День последнего звонка запретят розничную продажу алкоголя

24 мая 2025 года, в День последнего звонка, в Ростовской области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом напомнили в управлении торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону.
Ограничения введут в рамках областного закона. За несоблюдение требований будут штрафовать, возможна конфискация товара.
При этом запрет на розничную торговлю горячительным не коснется объектов общественного питания и магазинов беспошлинной торговли.
Напомним, в 2025 году в Ростовской области девятые классы закончат более 45 тысяч человек, а выпускниками одиннадцатых классов будут почти 16 тысяч человек.
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