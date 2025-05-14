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Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное обучение

Госдума поддержала проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приема в вузы на платное обучение.

В проекте предлагается закрепить за правительством право устанавливать количество мест приема на платной основе по программам высшего образования. Там уточняется, что такие полномочия могут ввести с 1 сентября 2026 года.

Так, законопроект позволит регулировать платный набор в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. В результате учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Порядок и сроки установления этих объемов будет определять правительство.

Законопроект внесет изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой.