Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное обучение

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приема в вузы на платное обучение.
В проекте предлагается закрепить за правительством право устанавливать количество мест приема на платной основе по программам высшего образования. Там уточняется, что такие полномочия могут ввести с 1 сентября 2026 года.
Так, законопроект позволит регулировать платный набор в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. В результате учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Порядок и сроки установления этих объемов будет определять правительство.
Законопроект внесет изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой.