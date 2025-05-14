Более 160 тысяч квадратных метров дорожной разметки обновят в Перми

Подрядчики обновляют дорожную разметку в Перми ежегодно и приступают к работам весной. Они преимущественно проводятся ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Для дорожной разметки используются термопластические материалы, холодные пластики и специальные эмали. Контрастные бело-жёлтые пешеходные переходы повышают безопасность пермяков.
В первую очередь дорожную разметку наносят на основных магистральных дорогах и улицах. Подрядчики уже разметили проезжую часть на улицах Попова, Спешилова, Локомотивной, Докучаева, Кировоградской, Энгельса, на шоссе Космонавтов, на автодорогах Пермь — Новые Ляды и Пермь — Сылва, рассказали в МКУ «Содержание объектов благоустройства».
Поддерживать и обновлять разметку будут до октября. Свежая разметка из лакокрасочных материалов и термопластика в этом году появится во всех районах краевой столицы, общая площадь наносимой разметки в Перми превысит 162 тысячи кв. метров.
Обновлённая цветная велодорожка появилась в Ленинском районе. Впервые в Перми синим цветом обозначили веломаршрут — он проходит по улице Ленина в районе эспланады.