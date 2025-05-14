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Умер вдовец Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян

Shot: умер советский дипломат и вдовец Надежды Румянцевой Вилли Хштоян.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Советский дипломат, вдовец актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян умер на 94-м году жизни, сообщил телеграм-канал Shot.

«Причина смерти — последствия хронических заболеваний и деменции. Тело 93-летнего Вилли Вартановича обнаружила в квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт его дочь от первого брака Карина», — говорится в публикации.

Как сообщил телеграм-канал, советский дипломат Вилли Хштоян много лет представлял СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг. Он был женат на актрисе Надежде Румянцевой, известной по фильмам «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Их брак продлился 42 года.