Умер вдовец Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Советский дипломат, вдовец актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян умер на 94-м году жизни, сообщил телеграм-канал Shot.
«Причина смерти — последствия хронических заболеваний и деменции. Тело 93-летнего Вилли Вартановича обнаружила в квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт его дочь от первого брака Карина», — говорится в публикации.
Как сообщил телеграм-канал, советский дипломат Вилли Хштоян много лет представлял СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг. Он был женат на актрисе Надежде Румянцевой, известной по фильмам «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Их брак продлился 42 года.