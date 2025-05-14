Умер вдовец Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян

Как сообщил телеграм-канал, советский дипломат Вилли Хштоян много лет представлял СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг. Он был женат на актрисе Надежде Румянцевой, известной по фильмам «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Их брак продлился 42 года.