Кому и на сколько проиндексируют пенсии с 1 августа в Самарской области

Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2025 году она составляет 145,69 ₽ Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.