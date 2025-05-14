Кому и на сколько проиндексируют пенсии с 1 августа в Самарской области

1 августа Отделение Социального фонда по Самарской области, как и в 2024 году, увеличит страховые пенсии жителям Самарской области.
Мы запросили информацию о грядущей ежегодной индексации пенсий в региональном отделении Социального фонда. Публикуем комментарий специалистов.
"Беззаявительный перерасчет страховых пенсий коснется более 150 тысяч работающих пенсионеров Самарской области. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.
Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.
Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2025 году она составляет 145,69 ₽ Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.
Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику«, — пояснили “МК в Самаре” в отделении Социального фонда по Самарской области.
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