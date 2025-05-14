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Глава СКР поручил доложить по делу о салаватском таксисте, который домогался до клиентки

Бастрыкин потребовал доклад о домогательствах таксиста в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в башкирском городе Салавате. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Согласно данным следствия, в минувшую субботу, 10 мая, водитель после завершения поездки начал приставать к клиентке и попытался проникнуть в ее квартиру. Инцидент вызвал резонанс в социальных сетях.

Глава СКР поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.

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