Глава СКР поручил доложить по делу о салаватском таксисте, который домогался до клиентки

Председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в башкирском городе Салавате. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Согласно данным следствия, в минувшую субботу, 10 мая, водитель после завершения поездки начал приставать к клиентке и попытался проникнуть в ее квартиру. Инцидент вызвал резонанс в социальных сетях.
Глава СКР поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.
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