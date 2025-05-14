В Иркутской области открыт прием заявок на премию «Стандартизатор года»

В Иркутской области продолжается прием заявок на соискание общероссийской премии «Стандартизатор года — 2025». Конкурс, организованный для популяризации стандартизации как важнейшей сферы деятельности, призван отметить заслуги специалистов и предприятий, разрабатывающих и внедряющих стандарты. Как сообщили К-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, участие бесплатное и открытое для жителей России, организаций и предприятий до 15 августа.