В Иркутской области открыт прием заявок на премию «Стандартизатор года»

В Иркутской области продолжается прием заявок на соискание общероссийской премии «Стандартизатор года — 2025». Конкурс, организованный для популяризации стандартизации как важнейшей сферы деятельности, призван отметить заслуги специалистов и предприятий, разрабатывающих и внедряющих стандарты. Как сообщили К-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, участие бесплатное и открытое для жителей России, организаций и предприятий до 15 августа.
Экспертное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты и ученые, будет оценивать работы в четырех номинациях: разработка значимых стандартов, создание служб стандартизации, образовательная деятельность и развитие научных основ стандартизации.
— Дорожная карта развития стандартизации в РФ на период до 2027 года содержит около 50 мероприятий, разбитых по различным блокам, и наиболее важным среди них является блок стандартизации, ее кадровое обеспечение, — отметил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
Победителей ждут награды — кубок и памятный значок ручной работы из драгоценных металлов. Они не только символизируют профессиональное признание, но и имеют высокую художественную ценность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 58 медсестер завершат обучение по пилотной программе.