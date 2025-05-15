Кроссворд на 15 мая 2025

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В этот день, 15 мая, родился автор «Мастера и Маргариты», «Собачьего сердца» и «Театрального романа» — Михаил Булгаков. Писатель, чьи произведения до сих пор читают, цитируют и экранизируют. Предлагаем разгадать наш кроссворд и окунуться в мир булгаковской прозы.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.