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Кроссворд на 15 мая 2025

В этот день, 15 мая, родился автор «Мастера и Маргариты», «Собачьего сердца» и «Театрального романа» — Михаил Булгаков. Писатель, чьи произведения до сих пор читают, цитируют и экранизируют. Предлагаем разгадать наш кроссворд и окунуться в мир булгаковской прозы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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