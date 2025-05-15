Кроссворд на 15 мая 2025

В этот день, 15 мая, родился автор «Мастера и Маргариты», «Собачьего сердца» и «Театрального романа» — Михаил Булгаков. Писатель, чьи произведения до сих пор читают, цитируют и экранизируют. Предлагаем разгадать наш кроссворд и окунуться в мир булгаковской прозы.