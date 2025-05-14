В Омской области взлетели цены на популярные лекарства

Жители Омской области столкнулись с резким ростом цен на ряд популярных лекарственных препаратов в марте 2025 года. Согласно данным Росстата, проанализированным сервисом «Ай мониторинг», наибольший скачок цен зафиксирован на активированный уголь, стоимость которого выросла на 26,14% по сравнению с мартом прошлого года и достигла 19,88 рубля за 10 таблеток.