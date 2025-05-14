В Омской области взлетели цены на популярные лекарства

Жители Омской области столкнулись с резким ростом цен на ряд популярных лекарственных препаратов в марте 2025 года. Согласно данным Росстата, проанализированным сервисом «Ай мониторинг», наибольший скачок цен зафиксирован на активированный уголь, стоимость которого выросла на 26,14% по сравнению с мартом прошлого года и достигла 19,88 рубля за 10 таблеток.
В числе лидеров по подорожанию также оказались аспирин (+20,2%, до 17,19 рубля за 10 таблеток), амброксол (+19,9%, до 46,18 рубля за 10 таблеток) и корвалол (+17,7%, до 51,1 рубля за 25 мл).
Заметно выросла цена и на другие востребованные лекарства: гель троксерутин подорожал на 11,45% (до 210,36 рубля за 40 граммов), а нимесулид — на 10,3% (до 109,75 за 10 таблеток).
Однако, не все лекарства подорожали. Статистика отмечает значительное снижение цены на но-шпу, которая подешевела на 22,6% и в марте продавалась в среднем по 310,19 рубля за 100 таблеток.