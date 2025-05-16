Ответы на кроссворд от 15 мая 2025: интересные факты про Михаила Булгакова

1. Горький

Максим Горький оказывал поддержку Михаилу Булгакову в период его творческой деятельности. В 1931 году Горький направил письмо Сталину с просьбой о защите Булгакова от критики. В письме подчеркивался талант писателя и предлагалось организовать встречу со Сталиным, считая, что это будет полезным как для самого Булгакова, так и для других литераторов. Ранее, в 1925 году, Горький положительно отзывался о рассказе «Роковые яйца», что способствовало привлечению внимания к молодому автору. Под влиянием Горького были разрешены к постановке пьесы «Кабала святош» и «Дни Турбиных», несмотря на действующую цензуру. Данные действия Горького способствовали сохранению возможности Булгакова продолжать работу в театре и литературной сфере.