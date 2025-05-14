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В Минтрансе Самарской области сообщили о сокращении проблемного маршрута № 480

С 16 мая 480-е автобусы будут ходить от Смышляевки до Юнгородка.

С 16 мая 480-е автобусы будут ходить от Смышляевки до Юнгородка. Такое решение приняли в областном Минтрансе.

Начиная с 16 мая, автобусный маршрут № 480 сокращается на 10 км, как было ранее предложено представителями Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Автобусы будут ходить от Смышляевки до Юнгородка, где рядом находится крупный транспортно-пересадочный узел «Пятилетка» (ТПУ), сообщила пресс-служба ведомства.

А уже на ТПУ можно пересесть на другой транспорт и поехать дальше. Сократив расстояние, чиновники рассчитывают сократить и интервалы движения автобусов № 480 с 15−20 до 7−8 минут. При этом стоимость проезда по сокращенному маршруту снизили с 60 до 40 рублей.

В Минтрансе также порекомендовали маршруты, по которым можно добраться от «Пятилетки» до конечной станции 480-го — пригородного вокзала. Это:

• № 226 «Улица Солнечная — Хлебная площадь»;

• № 126Ю «Самара — Кинель»;

• № 366 "Юбилейный — Самара (железнодорожный вокзал).

Кроме того, в ведомстве сообщили, что от ТПУ в центр Самары ходят следующие маршруты:

• Трамваи №№ 8, 10, 25;

• Троллейбусы №№ 8, 12, 13, 18;

• Коммерческие автобусы №№ 203, 213, 261;

• Льготные автобусы №№ 6, 21, 30, 38, 47, 51, 55, 87.

При этом в Минтрансе подчеркивают: сокращенный маршрут — временное решение. Когда будет заключен госконтракт с перевозчиком на обслуживание, то появятся и необходимое количество автобусов, и удобный график движения. Правда, в ведомстве не уточнили срок ожидания.

Стоит отметить, что на проходившем совещании облправительства такое решение губернатор Самарской области признал недостаточным. Позднее Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с 48-м маршрутом у себя в телеграм-канале.

«Предложенные варианты решения проблемы меня не устроили. Как и прокуратуру, которая также взяла вопрос на контроль. Проведем отдельное совещание. Будем вместе искать решение, которое поможет людям», — написал губернатор в своем посте.

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