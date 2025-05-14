В Минтрансе Самарской области сообщили о сокращении проблемного маршрута № 480

А уже на ТПУ можно пересесть на другой транспорт и поехать дальше. Сократив расстояние, чиновники рассчитывают сократить и интервалы движения автобусов № 480 с 15−20 до 7−8 минут. При этом стоимость проезда по сокращенному маршруту снизили с 60 до 40 рублей.