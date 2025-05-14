Глава Ростова-на-Дону напомнил о проведении велопарада

Велосипедисты проедут по Большой Садовой, по мосту в створе проспекта Сиверса, по магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной, по Левобережной и Ворошиловскому мосту, а потом вернутся на Театральную площадь. Улицы города частично перекроют для транспорта.