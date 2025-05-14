Глава Ростова-на-Дону напомнил о проведении велопарада

18 мая в Ростове-на-Дону проведут восьмой по счету «Ростовский велопарад». Об этом в своем телеграм-канале напомнил глава города Александр Скрябин.
— Ежегодно количество участников растет, все больше людей выбирают здоровый и активный образ жизни. Стать частью этого яркого события может каждый желающий, — написал Александр Скрябин.
Напомним, сбор на Театральной площади назначили на 9 часов утра, стартуют в 10 часов.
Велосипедисты проедут по Большой Садовой, по мосту в створе проспекта Сиверса, по магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной, по Левобережной и Ворошиловскому мосту, а потом вернутся на Театральную площадь. Улицы города частично перекроют для транспорта.
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