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В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Гумерова: законопроект о госрегулировании приема в вузы не повлияет на цены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова.

Госдума на заседании в среду приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Инициативой, внесённой сенаторами и депутатами ГД во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, предлагается закрепить за кабмином РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. Также проектом устанавливается полномочие кабмина по определению порядка и сроков установления этих объёмов.

«Я не считаю, что каким-то образом повысится цена образования, это потому что мы и правительство наделяем полномочиями цену, количество (студентов — ред.), направления регулировать», — сказала Гумерова на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения закона.

Она также отметила, что данный законопроект «не о квотах, не об уменьшении» платного образования.

«Наш законопроект о качестве образования. Согласитесь, коллеги, когда тот или иной вуз объявляет, что, условно, за 30 баллов, я утрированные примеры привожу, вы можете поступить в высшее учебное заведение — многие родители берут кредиты… Мы же дезориентируем наших студентов. Давайте дадим им правильное направление», — констатировала парламентарий.