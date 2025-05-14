В Совфеде оценили идею о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение не повлияет на цены высшего образования, заявила глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова.
Госдума на заседании в среду приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Инициативой, внесённой сенаторами и депутатами ГД во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, предлагается закрепить за кабмином РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. Также проектом устанавливается полномочие кабмина по определению порядка и сроков установления этих объёмов.
«Я не считаю, что каким-то образом повысится цена образования, это потому что мы и правительство наделяем полномочиями цену, количество (студентов — ред.), направления регулировать», — сказала Гумерова на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения закона.
Она также отметила, что данный законопроект «не о квотах, не об уменьшении» платного образования.
«Наш законопроект о качестве образования. Согласитесь, коллеги, когда тот или иной вуз объявляет, что, условно, за 30 баллов, я утрированные примеры привожу, вы можете поступить в высшее учебное заведение — многие родители берут кредиты… Мы же дезориентируем наших студентов. Давайте дадим им правильное направление», — констатировала парламентарий.