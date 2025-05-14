Умер основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин

Знаменитый бизнес Андрея Сульдина начался с открытия кафе в 1991 году. Его господин Сульдин назвал по своему отчеству — «У Палыча». После кафе переросло в ресторан, а ресторан — в торговлю пельменями на вынос. Торты компания начала выпускать в 1997 году.