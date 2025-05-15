Начало ремонта улицы Киевской в Калининграде снова сдвигается

Городские власти расторгли контракт с подрядчиком, который занимался разработкой проектно-сметной документации. Об этом сегодня сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
— Мы были вынуждены это сделать, — объяснила Дятлова. — Сейчас занимаемся проектированием. К концу года мы рассчитываем получить проектную документацию, прошедшую экспертизу, чтобы планировать ремонт.
Напомним, одним из сроков начала ремонта назывался как раз нынешний 2025-й год, но теперь, очевидно, к реконструкции улицы приступят на раньше 2026-го.