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Начало ремонта улицы Киевской в Калининграде снова сдвигается

Проектирование завершится только к концу нынешнего года.

Источник: Комсомольская правда

Городские власти расторгли контракт с подрядчиком, который занимался разработкой проектно-сметной документации. Об этом сегодня сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

— Мы были вынуждены это сделать, — объяснила Дятлова. — Сейчас занимаемся проектированием. К концу года мы рассчитываем получить проектную документацию, прошедшую экспертизу, чтобы планировать ремонт.

Напомним, одним из сроков начала ремонта назывался как раз нынешний 2025-й год, но теперь, очевидно, к реконструкции улицы приступят на раньше 2026-го.