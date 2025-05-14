Последние новости к вечеру 14 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 мая 2025 года.
Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции
Трамп заявил, что Путин «хотел бы» его присутствия на переговорах в Турции. По мнению Трампа, от этого может зависеть приезд российского лидера. Он не исключил свою поездку, если это поможет остановить конфликт.
ВС России освободили Михайловку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Михайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ.
Песков рассказал о графике Путина на день переговоров в Стамбуле
Путин планирует провести ряд рабочих встреч в четверг, 15 мая, сообщил Песков. На уточняющий вопрос, пройдут ли эти встречи в России, пресс-секретарь президента повторил: «Рабочие встречи».
Суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
Трутнев заявил, что проект самолета «Байкал» оказался в тупике
Полпред президента РФ в ДФО сообщил, что разработка легкого самолета «Байкал» (ЛМС-901), призванного заменить Ан-2, зашла в тупик. Производство не планируется, проект фактически закрыт.