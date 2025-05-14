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Последние новости к вечеру 14 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 14 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 14 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 мая 2025 года.

Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции

Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что Путин «хотел бы» его присутствия на переговорах в Турции. По мнению Трампа, от этого может зависеть приезд российского лидера. Он не исключил свою поездку, если это поможет остановить конфликт.

ВС России освободили Михайловку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Михайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ.

Песков рассказал о графике Путина на день переговоров в Стамбуле

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин планирует провести ряд рабочих встреч в четверг, 15 мая, сообщил Песков. На уточняющий вопрос, пройдут ли эти встречи в России, пресс-секретарь президента повторил: «Рабочие встречи».

Суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности

Источник: AP 2024

Европейский суд юстиции поддержал иск о том, что фон дер Ляйен скрыла детали контрактов на вакцины в 2021—2023 годах. Газета New York Times в 2023 году обвиняла главу Еврокомиссии в отказе опубликовать СМС с главой Pfizer по сделке на €30 млрд.

Трутнев заявил, что проект самолета «Байкал» оказался в тупике

Источник: РИА "Новости"

Полпред президента РФ в ДФО сообщил, что разработка легкого самолета «Байкал» (ЛМС-901), призванного заменить Ан-2, зашла в тупик. Производство не планируется, проект фактически закрыт.