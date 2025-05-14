«Кровоизлияния под кожей»: что такое мышиная лихорадка и чем она опасна

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил об опасности заражения мышиной лихорадкой на дачах во время уборки. Подробнее об этой болезни и симптомах, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Как распространяется мышиная лихорадка.
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, главными переносчиками геморрагической, или, как ее еще называют, мышиной лихорадки очевидно являются мыши. Тем не менее распространение инфекции от человека к человеку тоже исключать нельзя.
— Это заболевание передается через мочу и экскременты мышей. Оно практически никогда не переходит от человека к человеку. Однако не стоит исключать пищевой, респираторный и контактно-бытовой путь распространения геморрагической лихорадки, — отметила врач.
Симптомы мышиной лихорадки.
Специалист объяснила, что данное заболевание у каждого пациента протекает по-разному.
— Но в большинстве случаев заболевание похоже на грипп. У одного пациента может наблюдаться только повышение температуры. В тяжелых формах развивается почечная недостаточность. Также появляется геморрагическая сыпь, которая выглядит как мелкие кровоизлияния под кожей. Кроме того, может развиться очень тяжелая форма заболевания, которая протекает как сепсис, — перечислила Мескина.
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Опасность мышиной лихорадки.
Смертность от мышиной лихорадки невысокая. Но у пациентов с тяжелой формой заболевания летальный исход вполне возможен, уточнила инфекционист.
— Прививок от мышиной лихорадки в настоящий момент не существует, — добавила специалист.
Может ли вызвать новую пандемию.
Эксперт уверена, что лихорадка не сможет вызвать пандемии и широко распространиться по стране из-за того, что она приспособлена к определенным климатическим особенностям.
— Это эндемичное заболевание, которое чаще всего встречается на какой-то конкретной территории. На это влияют климатические особенности, а также большое количество диких мышей, которые являются главными переносчиками инфекции. В России широкое распространение геморрагической лихорадки характерно для Сибири, а также северной и восточной части страны. Для Москвы и столичного региона это очень редкое явление, — заверила собеседница «ВМ».
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