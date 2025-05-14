Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

На сайте компании указано, что в 1991 году открылось первое кафе «У Палыча» в Самаре. Сейчас под брендом выпускается около 1450 наименований продуктов: десерты и торты, супы и вторые блюда, а также различные полуфабрикаты. Представитель компании уточнил, что Андрей Сульдин отошел от управления брендом и продал свою долю в бизнесе более 10 лет назад.