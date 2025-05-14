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Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин умер на 57-м году жизни.

САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин скончался на 57-м году в Самаре, сообщили РИА Новости представители бренда.

«Это (смерть — ред.) произошло вчера в Самаре, завтра прощание с 12.00 до 13.00 (по местному времени, — ред.) в похоронном доме на улице Борской в Самаре», — сообщил представитель компании «У Палыча», комментируя агегству данные о смерти Сульдина.

Собеседник агентства добавил, что не знает точную причину смерти Сульдина, отметив, что у него были проблемы со здоровьем, включая диабет.

На сайте компании указано, что в 1991 году открылось первое кафе «У Палыча» в Самаре. Сейчас под брендом выпускается около 1450 наименований продуктов: десерты и торты, супы и вторые блюда, а также различные полуфабрикаты. Представитель компании уточнил, что Андрей Сульдин отошел от управления брендом и продал свою долю в бизнесе более 10 лет назад.

Продукция «У Палыча» представлена в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Производственные комплексы расположены в Самаре и в Москве.