Онколог: Частое использование телефонов угнетает нервную систему и вызывает рак

Современному человеку очень сложно представить свою жизнь без телефона и других гаджетов. Их влияние на организм все еще не до конца изучено, но ученые не исключают, что постоянное использование смартфонов может вызывать развитие онкологических заболеваний. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистами, правда ли гаджеты могут спровоцировать рак и можно ли защититься от опасных последствий.
Фоновое излучение, которое исходит от телефонов, телевизоров, антенн и прочих радиотехнических приборов, косвенно влияет на самочувствие человека, поэтому в какой-то степени оно действительно может увеличить риск онкологии, считает врач-онколог Евгений Черемушкин.
— Частое использование мобильных телефонов угнетает ЦНС (центральную нервную систему) и снижает общий иммунитет через воздействие на жизненно важные органы. На этом фоне в разы повышается уязвимость для онкологии, — предупредил специалист.
Однако, по мнению онколога, если соблюдать меры предосторожности при использовании гаджетов, риски образования раковых клеток будут минимальны. Специалист порекомендовал:
держать дистанцию — при разговоре по телефону включать громкую связь или использовать наушники, садиться дальше от телевизора, отходить на несколько шагов от микроволновки;сокращать экранное время — современные технологии позволяют установить ограничение на использование смартфона;вести здоровый образ жизни — чем сильнее иммунитет человека, тем ниже риск развития рака.
При этом детский онколог, главный научный сотрудник Научно-практического центра имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, доктор наук, профессор Ольга Желудкова подчеркнула, что в России пока нет достоверных фактов, которые подтвердили бы влияние гаджетов на развитие онкологии.
— Для того чтобы сделать такие выводы, нужно проводить исследования, которые докажут, что использование техники приводит к развитию рака, — уверена врач.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что россияне могут получить компенсацию, если удастся доказать связь между ухудшением их здоровья и работой вышек сотовой связи.