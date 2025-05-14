Онколог: Частое использование телефонов угнетает нервную систему и вызывает рак

Современному человеку очень сложно представить свою жизнь без телефона и других гаджетов. Их влияние на организм все еще не до конца изучено, но ученые не исключают, что постоянное использование смартфонов может вызывать развитие онкологических заболеваний. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистами, правда ли гаджеты могут спровоцировать рак и можно ли защититься от опасных последствий.