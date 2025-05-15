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В Зеленоградске появится крупный медицинский центр за 3,5 млрд рублей

Группа компаний «Медскан», входящая в контур управления «Росатома», планирует построить современный медицинский центр в курортном городе Зеленоградске Калининградской области.

Источник: Бизнес-Калининград

Инвестиции в проект составят более 3,5 миллиардов рублей.

По информации главы администрации муниципалитета Сергея Кошевого, инвестору уже предоставлен земельный участок под строительство. В новом медицинском центре планируется организовать:

— дневной стационар;

— эндоскопическое отделение;

— лечебное отделение;

— отделение физиотерапии;

— отделение лучевой диагностики.

На данный момент точные сроки реализации проекта не уточняются. Строительство медицинского центра станет важным шагом в развитии здравоохранения региона и улучшит качество медицинских услуг для жителей Калининградской области.