В Зеленоградске появится крупный медицинский центр за 3,5 млрд рублей

Инвестиции в проект составят более 3,5 миллиардов рублей.
По информации главы администрации муниципалитета Сергея Кошевого, инвестору уже предоставлен земельный участок под строительство. В новом медицинском центре планируется организовать:
— дневной стационар;
— эндоскопическое отделение;
— лечебное отделение;
— отделение физиотерапии;
— отделение лучевой диагностики.
На данный момент точные сроки реализации проекта не уточняются. Строительство медицинского центра станет важным шагом в развитии здравоохранения региона и улучшит качество медицинских услуг для жителей Калининградской области.