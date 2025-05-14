Пермские многодетные семьи могут успеть подать заявку на участок в районе Усть-Качки

До 16 мая многодетные семьи Перми могут заявиться на получение земельного участка в посёлке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа, напоминают в городском департаменте земельных отношений. Участки в этом населенном пункте входят в альтернативный перечень, поэтому, чтобы принять участие в жеребьевке, нужно написать заявление и приложить пакет документов. Такое заявление может направить любая семья, независимо от порядкового номера в реестре.