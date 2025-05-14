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Пермские многодетные семьи могут успеть подать заявку на участок в районе Усть-Качки

До 16 мая многодетные семьи Перми могут заявиться на получение земельного участка в посёлке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа, напоминают в городском департаменте земельных отношений.

До 16 мая многодетные семьи Перми могут заявиться на получение земельного участка в посёлке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа, напоминают в городском департаменте земельных отношений. Участки в этом населенном пункте входят в альтернативный перечень, поэтому, чтобы принять участие в жеребьевке, нужно написать заявление и приложить пакет документов. Такое заявление может направить любая семья, независимо от порядкового номера в реестре.

Напомним, жеребьевка пройдет 22 мая в 10:00 в ДК им. М. И. Калинина (ул. Куйбышева, 140). Регистрация начнется в 09:00, потребуется паспорт.

Распределить планируется 415 участков площадью от 466 до 599 кв. метров, предполагающих ведение садоводства и строительство садового дома.

Заявление и документы примут в городском департаменте социальной политики (ул. Газеты «Звезда», 9).