Пермские многодетные семьи могут успеть подать заявку на участок в районе Усть-Качки

До 16 мая многодетные семьи Перми могут заявиться на получение земельного участка в посёлке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа, напоминают в городском департаменте земельных отношений. Участки в этом населенном пункте входят в альтернативный перечень, поэтому, чтобы принять участие в жеребьевке, нужно написать заявление и приложить пакет документов. Такое заявление может направить любая семья, независимо от порядкового номера в реестре.
Напомним, жеребьевка пройдет 22 мая в 10:00 в ДК им. М. И. Калинина (ул. Куйбышева, 140). Регистрация начнется в 09:00, потребуется паспорт.
Распределить планируется 415 участков площадью от 466 до 599 кв. метров, предполагающих ведение садоводства и строительство садового дома.
Заявление и документы примут в городском департаменте социальной политики (ул. Газеты «Звезда», 9).