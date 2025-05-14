ОГЭ-2025: расписание экзаменов по всем предметам, минимальные баллы, где искать результаты

В середине мая 2025 года у девятиклассников начнется самый массовый этап Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два — по выбору. О том, сколько баллов нужно для получения аттестата в этом году, как узнать свою оценку и в случае необходимости оспорить результат, а также точное расписание основного и дополнительного периода ОГЭ — в материале «Газеты.Ru».
График сдачи ОГЭ в 2025 году: основной период и резервные дни.
Согласно расписанию, утвержденному приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, основной этап ОГЭ в этом году продлится с 21 мая по 16 июня. Первые две даты отведены иностранным языкам.
* 21 и 22 мая (среда и четверг) — письменная и устная части по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам;
* 26 мая (понедельник) — биология, информатика, обществознание, химия;
* 29 мая (четверг) — география, история, физика, химия;
* 3 июня (вторник) — математика (обязательный экзамен);
* 6 июня (пятница) — география, информатика, обществознание;
* 9 июня (понедельник) — русский язык (обязательный экзамен);
* 16 июня (понедельник) — биология, литература, информатика, физика.
Резервные дни основного этапа.
Школьники, не явившиеся на основной этап по уважительной причине, могут сдать экзамены в следующие резервные дни:
* 26 июня (четверг) — русский язык;
* 27−28 июня (пятница и суббота) — все предметы по выбору;
* 30 июня (понедельник) — математика;
* 1−2 июля (вторник и среда) — все учебные предметы.
Дополнительный период сдачи ОГЭ и резервные дни.
Для пересдач и тех, кто не прошел основной этап или не удовлетворен результатами, отведены следующие даты:
* 2 сентября (вторник) — математика;
* 5 сентября (пятница) — русский язык;
* 9 сентября (вторник) — биология, география, история, физика;
* 12 сентября (пятница) — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.
Резервные дни дополнительного периода.
Дополнительные резервные дни для всех экзаменов:
* 17 сентября (среда) — русский язык;
* 18 сентября (четверг) — математика;
* 19 сентября (пятница) — все предметы по выбору;
* 22 сентября (понедельник) — все учебные предметы по выбору;
* 23 сентября (вторник) — все учебные предметы.
Сколько предметов нужно сдавать на ОГЭ в 2025 году.
В 2025 году в большинстве регионов девятиклассники сдают четыре экзамена:
* Два обязательных — русский язык и математика.
* Два предмета по выбору из списка: информатика, биология, география, история, химия, физика, обществознание, литература, иностранный язык.
В пилотных регионах (например, Санкт-Петербурге, Москве, Липецкой области) для выпускников, не планирующих идти в 10-й класс, может быть достаточно только двух экзаменов — русского и математики.
Как узнать результаты ОГЭ в 2025 году.
После сдачи экзаменов проверка бланков занимает до 10 календарных дней; некоторые предметы (например иностранные языки) могут быть готовы уже через неделю.
Самый простой способ узнать баллы — войти в личный кабинет на официальном портале ОГЭ/ГИА (например региональные порталы государственной итоговой аттестации), указав ФИО, код регистрации и регион. В Москве можно проверить результат также через mos.ru и личный кабинет Госуслуг.
Минимальные баллы ОГЭ в 2025 году для получения аттестата.
• Русский язык — 15 баллов.
Такое количество баллов гарантирует получение аттестата об основном общем образовании. ~При этом рекомендуемые минимальные баллы для отбора в профильные классы или в колледжи могут быть существенно выше.~
Частые вопросы про ОГЭ в 2025 году (FAQ).