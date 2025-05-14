ОГЭ-2025: расписание экзаменов по всем предметам, минимальные баллы, где искать результаты

В середине мая 2025 года у девятиклассников начнется самый массовый этап Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два — по выбору. О том, сколько баллов нужно для получения аттестата в этом году, как узнать свою оценку и в случае необходимости оспорить результат, а также точное расписание основного и дополнительного периода ОГЭ — в материале «Газеты.Ru».