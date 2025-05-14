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ОГЭ-2025: расписание экзаменов по всем предметам, минимальные баллы, где искать результаты

В середине мая 2025 года у девятиклассников начнется самый массовый этап Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два — по выбору. О том, сколько баллов нужно для получения аттестата в этом году, как узнать свою оценку и в случае необходимости оспорить результат, а также точное расписание основного и дополнительного периода ОГЭ — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

В середине мая 2025 года у девятиклассников начнется самый массовый этап Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два — по выбору. О том, сколько баллов нужно для получения аттестата в этом году, как узнать свою оценку и в случае необходимости оспорить результат, а также точное расписание основного и дополнительного периода ОГЭ — в материале «Газеты.Ru».

График сдачи ОГЭ в 2025 году: основной период и резервные дни.

Согласно расписанию, утвержденному приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, основной этап ОГЭ в этом году продлится с 21 мая по 16 июня. Первые две даты отведены иностранным языкам.

* 21 и 22 мая (среда и четверг) — письменная и устная части по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам;

* 26 мая (понедельник) — биология, информатика, обществознание, химия;

* 29 мая (четверг) — география, история, физика, химия;

* 3 июня (вторник) — математика (обязательный экзамен);

* 6 июня (пятница) — география, информатика, обществознание;

* 9 июня (понедельник) — русский язык (обязательный экзамен);

* 16 июня (понедельник) — биология, литература, информатика, физика.

Резервные дни основного этапа.

Школьники, не явившиеся на основной этап по уважительной причине, могут сдать экзамены в следующие резервные дни:

* 26 июня (четверг) — русский язык;

* 27−28 июня (пятница и суббота) — все предметы по выбору;

* 30 июня (понедельник) — математика;

* 1−2 июля (вторник и среда) — все учебные предметы.

Дополнительный период сдачи ОГЭ и резервные дни.

Для пересдач и тех, кто не прошел основной этап или не удовлетворен результатами, отведены следующие даты:

* 2 сентября (вторник) — математика;

* 5 сентября (пятница) — русский язык;

* 9 сентября (вторник) — биология, география, история, физика;

* 12 сентября (пятница) — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Резервные дни дополнительного периода.

Дополнительные резервные дни для всех экзаменов:

* 17 сентября (среда) — русский язык;

* 18 сентября (четверг) — математика;

* 19 сентября (пятница) — все предметы по выбору;

* 22 сентября (понедельник) — все учебные предметы по выбору;

* 23 сентября (вторник) — все учебные предметы.

Сколько предметов нужно сдавать на ОГЭ в 2025 году.

В 2025 году в большинстве регионов девятиклассники сдают четыре экзамена:

* Два обязательных — русский язык и математика.

* Два предмета по выбору из списка: информатика, биология, география, история, химия, физика, обществознание, литература, иностранный язык.

В пилотных регионах (например, Санкт-Петербурге, Москве, Липецкой области) для выпускников, не планирующих идти в 10-й класс, может быть достаточно только двух экзаменов — русского и математики.

Как узнать результаты ОГЭ в 2025 году.

После сдачи экзаменов проверка бланков занимает до 10 календарных дней; некоторые предметы (например иностранные языки) могут быть готовы уже через неделю.

Самый простой способ узнать баллы — войти в личный кабинет на официальном портале ОГЭ/ГИА (например региональные порталы государственной итоговой аттестации), указав ФИО, код регистрации и регион. В Москве можно проверить результат также через mos.ru и личный кабинет Госуслуг.

Минимальные баллы ОГЭ в 2025 году для получения аттестата.

• Русский язык — 15 баллов.

• Математика — 8 баллов (из них не менее 2 баллов за задания по геометрии).
• Обществознание — 14 баллов.
• Физика — 11 баллов.
• Литература — 16 баллов.
• Химия — 10 баллов.
• Информатика — 5 баллов.
• География — 12 баллов.
• Биология — 13 баллов.
• История — 11 баллов.
• Иностранные языки — 29 баллов.

Такое количество баллов гарантирует получение аттестата об основном общем образовании. ~При этом рекомендуемые минимальные баллы для отбора в профильные классы или в колледжи могут быть существенно выше.~

Частые вопросы про ОГЭ в 2025 году (FAQ).