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Кинолог развенчал миф о телепатии собак

Кинолог Голубев: Собаки не способны читать мысли хозяев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Несмотря на распространенное мнение, собаки не обладают телепатическими способностями. Как передает NEWS.ru, их наблюдательность и умение считывать эмоции людей настолько развиты, что могут казаться почти магическими.

— Собаки действительно распознают настроение хозяев, отдельные фразы и интонации, но это результат наблюдательности, а не телепатии. Как и у людей, у них правое полушарие мозга обрабатывает эмоции, а левое — смысл слов, — рассказывает кинолог Владимир Голубев.

Таким образом, «невероятные» способности питомцев объясняются их природной сообразительностью и вниманием к деталям. Именно это позволяет им так точно понимать человека без всякого волшебства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завели уголовное дело после нападения бродячих собак на студента. 17-летний пострадавший уже несколько недель проходит лечение.