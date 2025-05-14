Кинолог развенчал миф о телепатии собак

— Собаки действительно распознают настроение хозяев, отдельные фразы и интонации, но это результат наблюдательности, а не телепатии. Как и у людей, у них правое полушарие мозга обрабатывает эмоции, а левое — смысл слов, — рассказывает кинолог Владимир Голубев.