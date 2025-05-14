Кинолог развенчал миф о телепатии собак

Несмотря на распространенное мнение, собаки не обладают телепатическими способностями. Как передает NEWS.ru, их наблюдательность и умение считывать эмоции людей настолько развиты, что могут казаться почти магическими.
— Собаки действительно распознают настроение хозяев, отдельные фразы и интонации, но это результат наблюдательности, а не телепатии. Как и у людей, у них правое полушарие мозга обрабатывает эмоции, а левое — смысл слов, — рассказывает кинолог Владимир Голубев.
Таким образом, «невероятные» способности питомцев объясняются их природной сообразительностью и вниманием к деталям. Именно это позволяет им так точно понимать человека без всякого волшебства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завели уголовное дело после нападения бродячих собак на студента. 17-летний пострадавший уже несколько недель проходит лечение.