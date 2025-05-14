Самарские университеты представили итоги работы передовых инженерных школ

14 мая 2025 года в Москве на заседании Совета по проекту «Передовые инженерные школы» два самарских вуза Самарский университет им. Королёва и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) представили отчёты о проделанной работе.
Самарский университет им. Королёва занимается развитием аэрокосмической инженерной школы, в то время как СамГМУ создал школу медицинской инженерии.
Аэрокосмическая школа при университете им. Королёва обучает более 300 студентов и ежегодно выпускает сотни инженеров. В 2024 году состоялся первый выпуск, выпустив 58 специалистов, половина из которых пошла учиться в аспирантуру.
Медицинская инженерная школа СамГМУ приняла в 2024 году 65 студентов-магистрантов и запустила уникальные образовательные программы, такие как «Разработка тест-систем для диагностики in vitro». Созданы современные образовательные пространства, позволяющие готовить кадры и осуществлять разработку инновационных медицинских изделий.
Реализуемые проекты соответствуют национальным стратегиям развития отраслей и вносят вклад в обеспечение технологической независимости России.
Вузы-участники проекта поддерживают экономику региона, формируя кадры для важнейших направлений промышленного и медицинского секторов Самарской области.
Следите за свежими новостями Самары и Самарской области в нашем телеграм-канале!