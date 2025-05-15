Стала известна средняя стоимость клубники в Симферополе

Кроме клубники, на рынках появилась малина, но ее стоимость достигает 1000−2000 рублей за килограмм. Абрикосы продаются по 300−350 рублей, но в этому году урожай крымских сортов под угрозой из-за заморозков. Голубика — от 2500 до 3500 рублей за килограмм.