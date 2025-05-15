Стала известна средняя стоимость клубники в Симферополе, сообщает «Крымская газета».
В Крыму цены на эту ягоду выросли вдвое по сравнению с прошлым годом — до 700 рублей за килограмм.
При этом «холмовская» ягода почти не поступает на местные рынки, так как ее экспортируют в Москву по высоким ценам.
Самая дешевая клубника в Симферополе продается на Куйбышевском рынке — от 350 рублей за килограмм. На центральном рынке и в торговом комплексе «Киевский ряд» цена варьируется от 400 до 450 рублей.
Кроме клубники, на рынках появилась малина, но ее стоимость достигает 1000−2000 рублей за килограмм. Абрикосы продаются по 300−350 рублей, но в этому году урожай крымских сортов под угрозой из-за заморозков. Голубика — от 2500 до 3500 рублей за килограмм.
Ранее мы писали, в Крыму ожидается снижение урожая миндаля, черешни и сливы на 15%. Причиной является две волны заморозков, которые прошли на полуострове в начале и в конце апреля.