Какой будет погода в Казахстане 15 мая

В Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. г. Семей: 15 мая сохранится высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Днем на западе, юге, востоке области ожидается сильная жара 35−38 градусов. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Актобе: 15 мая ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью порывы 15 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем в горных районах области 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Уральск.: 15 мая ночью ожидается гроза.
В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный ночью на севере области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 15 мая днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, севере области порывы 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области ожидается сильная жара 40−44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 15 мая днем ожидается сильная жара 41−43 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на западе, в центре области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: 15 мая ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15−18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность. г. Павлодар: 15 мая ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. г. Петропавловск: 15 мая ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15−20, днем порывы 23 м/с.
В Улытауской области ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 15 мая днем ожидается сильная жара 36−38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 31−33 тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 36−38 тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем сильная жара 34−36 градусов.