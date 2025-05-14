Какой будет погода в Казахстане 15 мая

В Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на западе, в центре области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: 15 мая ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15−18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.