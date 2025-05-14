Стоимость — более 1,3 млн рублей: жительница Челябинской области предстала перед судом в Башкирии за контрабанду дорого украшения

В Башкирии Уфимский районный суд вынес приговор по делу о контрабанде ювелирного украшения. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Подсудимой оказалась жительница Челябинской области. Было установлено, что в минувшем декабре женщина прибыла в уфимский аэропорт из Объединенных Арабских Эмиратов, имея при себе браслет «Cartier» стоимостью более 1,3 миллиона рублей.
Несмотря на требования таможенного законодательства, она не задекларировала украшение, пройдя через «зеленый коридор». Однако во время досмотра браслет был обнаружен и изъят.
Суд назначил женщине штраф в 350 тысяч рублей. Сам браслет конфискован в доход государства.
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