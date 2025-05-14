В Батайске реконструируют еще пять детских площадок в 2025 году

Напомним, также на Дону до 12 июня можно проголосовать за объекты, требующие капитального ремонта. Поддержать представленные варианты можно на специальной интернет-платформе za.gorodsreda.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» или с помощью волонтеров в МФЦ. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включат в перечень территорий для благоустройства в последующие годы.