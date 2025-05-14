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В Батайске реконструируют еще пять детских площадок в 2025 году

Детские площадки обновят в Батайске по поручению врио главы региона Юрия Слюсаря.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкцию и создание детских площадок запланировали в Батайске в 2025 году. Информацию об этом публикует министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По поручению донского главы Юрия Слюсаря работы собираются выполнить на улицах Луначарского, Гайдара, Воровского и Коммунистической, а также на Восточном шоссе. Проекты на встрече с батайчанами представил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Дмитрий Шевцов.

— Предлагаются различные варианты. Уделим внимание удобству, функциональности и безопасности, а также сохранению деревьев и другого озеленения, — рассказал Дмитрий Шевцов.

Напомним, в марте 2025 года врио губернатора региона Юрий Слюсарь объявил о старте работ по обновлению детских площадок в рамках программы «Территория детства». Все задачи должны завершить к октябрю, на их выполнение из областного бюджета было выделено 500 млн рублей.

Благоустройство площадок уже обсудили с жителями Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Азова, города Миллерово и других территорий. Всего привести в порядок намерены около 200 площадок по всему региону.

Напомним, также на Дону до 12 июня можно проголосовать за объекты, требующие капитального ремонта. Поддержать представленные варианты можно на специальной интернет-платформе za.gorodsreda.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» или с помощью волонтеров в МФЦ. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включат в перечень территорий для благоустройства в последующие годы.

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