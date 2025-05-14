Скворцы помогают друг другу в воспитании потомства

Исследователи проанализировали поведение скворцов и выяснили, что социальные связи этих птиц намного сложнее, чем считалось ранее. Об этом пишет The Guardian.
Так, ученые установили, что скворцы, которым оказывали поддержку в уходе за птенцами, в будущем отвечали тем же своим помощникам. Подобные взаимные услуги случались не разово, а повторялись от сезона к сезону даже между неродственными птицами.
По словам профессора Дастина Рубинштейна из Колумбийского университета, подобное поведение не случайность, а важная адаптация к жестким условиям обитания, где засухи и нехватка корма обычны. «Одной паре может не хватить сил, чтобы выкормить птенцов. Без поддержки со стороны другим членом группы потомство может не выжить», — объяснил ученый.
В ходе полевых наблюдений исследователи также выяснили, что скворцы после размножения обязательно делают паузу и предоставляют возможность другим неродственным особям. Причины таких смен долго оставались неясными, пока ученые не обратили внимание на систематическую взаимную помощь между птицами.
Более того, исследователи отметили, что поддержка такого рода часто адресовалась конкретным особям, с которыми ранее уже сложились устойчивые партнерства. Это указывает на то, что птицы способны запоминать и различать друг друга.
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