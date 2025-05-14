Скворцы помогают друг другу в воспитании потомства

По словам профессора Дастина Рубинштейна из Колумбийского университета, подобное поведение не случайность, а важная адаптация к жестким условиям обитания, где засухи и нехватка корма обычны. «Одной паре может не хватить сил, чтобы выкормить птенцов. Без поддержки со стороны другим членом группы потомство может не выжить», — объяснил ученый.