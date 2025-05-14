Спортсменка из Тольятти завоевала третье место на чемпионате Европы по каратэ

В соревнованиях, организованных Всемирной федерацией каратэ (WKF), приняли участие около 500 спортсменов из 49 государств. Российская сборная заняла первое место в общем зачёте, завоевав четыре медали: два золота, серебро и бронзу.
Анна Чернышева соревновалась в категории до 55 кг. В финальной встрече за бронзу она одержала победу над соперницей из Грузии Лизи Звиадаури со счётом 7:0.
Выступление Чернышевой сопровождалось перерывами в тренировочном процессе вследствие травм, однако недавнее участие в мировом турнире Premier League в Египте положительно отразилось на её форме.
Тренер спортсменки Александр Юдин уточнил, что в планах Анны подготовка к чемпионату мира в Каире, исходя из результатов обновлённого рейтинга WKF.
В Самарской области каратэ развито активно: занимается около шести тысяч человек. Правительство региона поддерживает спортивные инициативы программой «Мастер спорта», введённой губернатором Вячеславом Федорищевым.
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