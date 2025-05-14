2,5 тысячи за вход в туалет: Мужчина пожаловался на «мошенников», орудующих в общественных уборных

— Совет: всегда проверяйте на экране терминала сумму, которую вводит кассир, и только после этого подтверждайте оплату. А еще лучше — платите наличными. Пожалуйста, расскажите об этом знакомым, чтобы никто не пострадал от такого мошенничества, — написал дончанин.