2,5 тысячи за вход в туалет: Мужчина пожаловался на «мошенников», орудующих в общественных уборных

Житель Ростовской области пожаловался, что его обманули в общественном туалете. В соцсетях он рассказал, как в одном из донских городов заплатил за вход в уборную в сто раз больше положенной стоимости.
По словам мужчины, он ехал в Ростов и по пути остановился в небольшом городе. Здесь ему понадобился общественный туалет.
На входе дончанина попросили заплатить за уборную после ее посещения. Кассир решала проблему — у кого-то не проходила оплата.
— Выхожу — сотрудница сразу протягивает мне терминал с уже введенной суммой. Сумму я не видел. Прикладываю карту — вроде все нормально. Позже сажусь в автобус, достаю телефон и вижу уведомление: списали 2525 рублей вместо 25!
Мужчина понял, что заплатил намного больше, только в автобусе. Алексей БУЛАТОВ.
До отправления автобуса оставалось около десяти минут — пассажир на свой страх и риск помчался к туалету, чтобы вернуть деньги. К счастью, он застал кассиршу на прежнем месте.
— Берет стопку, пролистывает пару чеков: сначала — чек на 25 рублей, потом — на 250, а за ним — мой чек на 2 525 рублей.
После нехитрой проверки кассирша вместе с другой сотрудницей вернули мужчине положенную сумму.
— Совет: всегда проверяйте на экране терминала сумму, которую вводит кассир, и только после этого подтверждайте оплату. А еще лучше — платите наличными. Пожалуйста, расскажите об этом знакомым, чтобы никто не пострадал от такого мошенничества, — написал дончанин.