В Госдуме наградили ординатора, принявшую роды в московском метро

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления пожизненного бесплатного проезда всем участникам событий: ребёнку — в честь его необычного рождения, которое навсегда свяжет его историю с метрополитеном, матери — как признание доверия к инфраструктуре города в критический момент, ординатору — как признание его профессиональной доблести и готовности прийти на помощь в нестандартной ситуации», — сказано в письме.