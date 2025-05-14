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В Госдуме наградили ординатора, принявшую роды в московском метро

Депутат Гусев наградил ординатора, которая помогла принять роды в метро в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») наградил девушку-ординатора, которая помогла принять роды у женщины в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.

Тридцатого апреля на станции «Чистые пруды» московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом.

Политик вручил девушке благодарственное письмо Госдумы.

«Благодарность Госдумы — это не только признание мастерства молодого врача, но и огромное спасибо за отзывчивость. Благодаря ей на свет появился здоровый ребенок, а ситуация, которая могла стать критической, завершилась счастливо. Такой поступок однозначно заслуживает уважения», — сказал Гусев.

На встрече с депутатом Госдумы девушка рассказала, что эта ситуация изменила ее жизнь, она стала более уверенной.

Гусев также сообщил РИА Новости, что направил обращение руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить пожизненный бесплатный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления пожизненного бесплатного проезда всем участникам событий: ребёнку — в честь его необычного рождения, которое навсегда свяжет его историю с метрополитеном, матери — как признание доверия к инфраструктуре города в критический момент, ординатору — как признание его профессиональной доблести и готовности прийти на помощь в нестандартной ситуации», — сказано в письме.

По мнению политика, такой жест покажет, что метро — это не только транспорт, но и место, где ценят жизнь и человечность.

«История уже вызывает восторг у москвичей. Поэтому ждём новостей от департамента транспорта и, возможно, скоро у этой трогательной истории появится еще более счастливое продолжение. Надеюсь на оперативное решение», — добавил Гусев.