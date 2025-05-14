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Стал известен размер долгов уфимской мэрии

Долги мэрии Уфы за 4 месяца снизились до 8,7 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Долги мэрии Уфы составляют 8,7 миллиарда рублей. Это следует из долговой книги, размещенной на сайте финансового управления городской администрации.

Основную часть долга (7,5 миллиардов рублей) составляют 13 бюджетных кредитов, предоставленных Министерством финансов Башкирии. Еще 1,2 млрд рублей приходится на девять коммерческих займов.

С начала 2025 года муниципальная задолженность снизилась на 200 миллионов рублей.

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